Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche del morale della squadra dopo la prima delle due semifinali dicontro il. Ecco il suo commento: "Il morale è buono, è ottimo. Dopo il gol al Siviglia alla fine è ancora più buono, ci dà la possibilità, nonostante il passaggio comunque aperto, di andare lì a giocare una finale alla pari. In campionato bisogna fare il nostro, rimanere tra le prime quattro. Ora bisogna difendere il secondo posto. Comunque siamo lì. Sul campo abbiamo fatto il nostro dovere, sulle cose esterne non possiamo farci nulla".