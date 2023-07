L'attesa per rivedere la Juve in campo è aumentata dopo l'amichevole annullata contro il Barcellona. Il primo impegno stagionale vedrà Allegri affrontare la squadra che l'ha battuto nell'ultima gara casalinga della scorsa stagione, ovvero il Milan, che quella sera espugnò l'Allianz Stadium grazie alle rete di Olivier Giroud. Qualche novità rispetto all'ultimo Juve-Milan ci sarà. Intanto, l'orario e il luogo visto che si giocherà nella notte (4:30 ore italiane), a Carson, Los Angeles, al Dignity Health Sports Park.Novità però anche in campo, visto che di quella partita i bianconeri presenti potrebbero essere sette. Le certezze sono in difesa, dove davanti a Szczesny, Allegri punta sul terzett. Tanta curiosità invece per le fasce laterali. A destra è pronto il nuovo acquistche si gioca un posto nella rosa bianconera. Insieme a Locatelli, spazio per Mckennie e Miretti, con Yildiz pronto a subentrare. Scelte obbligate in attacco per Allegri; non ci sarà Dusan Vlahovic, che sta svolgendo un lavoro differenziato. Da monitorare anche la situazione di Milik, che negli ultimi giorni ha convissuto con un problema al polpaccio, dovrebbe comunque andare in panchina. Il tandem d'attacco sarà quindi composto daSzczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Kean.