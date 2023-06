Secondo quanto raccontato da Repubblica, tra Chiesa e Vlahovic, Allegri preferirebbe cedere l'esterno italiano, può complicato da inserire nel 3-5-2 che ha in mente l'allenatore. La Juve vuole almeno 60 milioni per lasciarlo partire. Diversa la situazione di Vlahovic, che in società (e Allegri) vorrebbero trattenere. Per lui, i bianconeri chiedono 80 milioni di euro.