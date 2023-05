. Nella serata di giovedì, infatti, la squadra di Massimilianosi giocherà contro ill'accesso alla finale di, mentre lunedì prossimo lasi esprimerà per la seconda volta in merito allaper il. Due temi distanti tra loro solo sulla carta, in realtà due risvolti della stessa medaglia: come sottolinea Tuttosport, infatti, è ormai dallo scorso autunno che i due binari dei risultati ottenuti sul campo e delle vicende giudiziarie finiscono per incrociarsi, in un dualismo che si ripeterà appunto nei sette giorni a venire senza che i bianconeri possano sapere con certezza se l'unica strada per l'Europa del prossimo anno sia proprio quella che passa da Siviglia. Lunedì la CFA dovrà rimotivare ed eventualmente rimodulare la. Ma questa volta la classifica peserà un po' di più perché mancheranno solo due partite al termine del campionato e quindi il margine d'azione sarà minimo.- Nel frattempo si attendono sviluppi anche per quanto riguarda il secondo filone di indagini, quello relativo alla: entro la fine del mese, come spiega ancora TS, scadranno infatti i termini in favore del procuratore generale Giuseppeper rendere noti i deferimenti e, al contempo, in favore dei legali bianconeri per anticipare questo atto con unche trovi il gradimento anche della controparte. Queste evoluzioni potrebbero influire su ogni altro ragionamento, anche perché una applicazione di sanzione su richiesta delle parti anticiperebbe a quest'anno una penalizzazione che altrimenti - con ogni probabilità - finirebbe per slittare sul prossimo campionato con la celebrazione dell'intero processo.