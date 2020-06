La Juventus ed il Barcellona continuano a discutere per Arthur e Miralem Pjanic. Lo scambio, secondo quanto riporta Sky Sport, ha avuto una leggera accelerata nelle ultime ore, visto che il brasiliano ha dato segnali di apertura nei colloqui con la Juventus. La trattativa è vincolata alla data del 30 giugno, termine ultimo anche per ragioni di bilancio, così i bianconeri procedono a gonfie vele sul fronte ingaggio. La proposta dovrebbe essere di 5 milioni di euro, con Arthur che - a queste cifre - potrebbe acconsentire al trasferimento. Infine, per quanto il nodo sia ancora legato al giocatore, ci sono ancora da definire le valutazioni che fanno i due club dei centrocampisti: il Barcellona valuta Arthur 80 milioni, la Juve valuta Pjanic 70. Una differenza da ridiscutere.