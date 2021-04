5









"Tira aria di rivoluzione". Così, il Corriere Torino fa il punto sui rumors in casa Juve, con Allegri che "ha già un contratto per la prossima stagione" stando a quanto risulta agli amici più fedeli, e gli indizi che portano tutti alla Juventus. Al momento, la società smentisce: a cinque giornate dalla fine, con tutto ancora in ballo, è il naturale gioco delle parti.



GLI INCONTRI - Allegri, che di recente è stato avvistato a Torino (dove continua ad avere casa) per il Corriere ha parlato più volte con Andrea Agnelli: i rapporti sono rimasti molto solidi, così come con la proprietà. E negli ultimi giorni è arrivata l'accelerata.



IL MANAGEMENT - Per il quotidiano, "spira tempesta" anche sul management. Da Nedved a Paratici, tutti in bilico e nessuno sicuro del posto. E ciò complica enormemente il mercato, che dovrebbe strutturarsi ora e partire a brevissimo. Intanto, Pirlo - e probabilmente non solo Pirlo - è ai titoli di coda...