Terminata la gara contro il Real Madrid, vinta 3-1 al Camping World Stadium di Orlando,Così la squadra bianconera è immediatamente ripartita alla volta di Torino, direzione Caselle, per il rientro in Italia. Quale sarà ora il programma? La squadra avrà a disposizione qualche giorno di riposo per riabbracciare le famiglie e riposarsi un po’, prima della seconda parte della preparazione estiva. I giocatori vivranno un weekend senza allenamenti, perché la ripresa del lavoro alla Continassa è prevista per lunedì 7 agosto.Lì inizierà la fase due. Allenamenti e due uscite pubbliche: la seduta in famiglia con la Next Gen allo Stadium di mercoledì 9 e poi l’amichevole di sabato 12 agosto a Cesena contro l’Atalanta, ad oggi l’ultimo test prima del via ufficiale della nuova stagione, fissato per il 20 agosto a Udine.Al gruppo nei prossimi giorni si uniranno anche Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, rimasti in Italia per recuperare dagli infortuni, e poi anche Nicolò Rovella, rientrato in anticipo dagli Usa. Mentre gli esuberi lavoreranno ancora a parte. Gradualmente rientrerà anche Mattia Perin, che resta tra gli indisponibili per il problema alla spalla accusato negli Usa, dove non ha giocato nemmeno un minuto. Pogba, invece, resta un capitolo a parte, come il suo programma di preparazione.