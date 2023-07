Tramite il proprio sito ufficiale, la Juve riepiloga le tappe della tournée americana che inizierà tra pochi giorni.Dal 21 luglio 2023 al 3 agosto, lasarà negliper partecipare alSan Francisco, Los Angeles - come nel 2022 - e poi Orlando. Queste le tappe dello Juventus Summer Tour che vedrà i bianconeri impegnati prima in California e poi in Florida in tre amichevoli di prestigio controLa prima delle tre sfide negli States i bianconeri la giocheranno al Levi's Stadium di Santa Clara - a pochi chilometri da San Francisco - con il Barcellona.Il primo match californiano la Juve lo disputerà sabato 22 luglio 2023 (in Italia saranno le ore 4:30 del 23 luglio). Sarà la sesta volta che le due squadre si affronteranno negli States, la prima a San Francisco.L'ultima sfida amichevole tra le due squadre risale allo scorso anno - il 2022 - quando a Dallas finì 2-2.Il secondo appuntamento della tournée sarà un match tutto italiano contro il Milan.La sede della partita? Il Dignity Health Sports Park di Carson, nella contea di Los Angeles.Il giorno dell'incontro? Giovedì 27 luglio (in Italia saranno le ore 4:30 del 28 luglio).Sarà la prima volta che bianconeri e rossoneri si affronteranno in amichevole negli USA.Nella storia dei due club, però, un match negli Stati Uniti si è giocato nel 2003 ed è valso la Supercoppa italiana alla Juve che si è imposta ai calci di rigore al Giants Stadium di East Rutherford (New Jersey).La terza e ultima amichevole la squadra di Massimiliano Allegri la giocherà con il Real Madrid, avvicinandosi all'Italia. Sì, perchè dalla California i bianconeri voleranno in Florida.La gara si disputerà al Camping World Stadium di Orlando mercoledì 2 agosto (in Italia sarà l'una e mezza del 3 agosto). Terzo incontro amichevole negli States tra le due squadre. I due precedenti risalgono al 2018, a Washington, e al 2022, a Los Angeles. In entrambe le occasioni ebbero la meglio gli spagnoli.