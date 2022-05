Tournée negli Stati Uniti per la Juventus? A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i bianconeri stiano organizzando un giro degli USA, dove potrebbero giocare con due delle squadre impegnate nella proposta Superlega, dunque Real Madrid e Barcellona.



Non sono stati ancora resi noti dettagli e date del prossimo ritiro o comunque inerenti alla prossima stagione. Le prime indiscrezioni parlano però di un'amichevole confermata con una delle due big spagnole, il Barcellona, mentre con il Real va ancora concordata. Si lavora anche in questo senso, negli Stati Uniti resta tanta voglia di Juve.