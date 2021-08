Ieri Cristiano Ronaldo ha iniziato Udinese-Juventus dalla panchina, ed è la prima volta che non viene schierato titolare nella Juve per due partite consecutiva! Segnale evidentissimo del ridimensionamento del fuoriclasse portoghese nel nuovo corso Allegri.La risposta ci proviene direttamente da Calciomercato.com ed è... sì! La Juve e Ronaldo hanno tutta l'intenzione di separarsi, ma manca l'acquirente. Ronaldo ha detto no allo Sporting (per ora), il Real Madrid ha detto no a lui. Rimane eventualmente il PSG:Nel frattempo, Jorge Mendes sta lavorando così alacremente in vista della chiusura del mercato da aver proposto CR7 pure al Manchester City di Guardiola! Ma la risposta è negativa.Il caso Ronaldo si chiuderà solo ed esclusivamente il 31 agosto., con la consapevolezza che, mal che vada, si farà l'ultimo anno di contratto in una Juve dal matrimonio sempre meno caliente.