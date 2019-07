Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni

Juve sotto per 1-0 al termine del primo tempo dell'amichevole contro il Tottenham. E' di Erik Lamela il gol che per ora decide la partita. L'argentino è andato in rete al 30' approfittando di una respinta corta di Gigi Buffon. Bianconeri ancora lenti e visibilmente imballati. In mezzo al campo Blaise Matuidi e Emre Can hanno perso tanti palloni, mentre Federico Bernardeschi non si è praticamente mai fatto vedere. La Juve è andata vicina al gol prima con Ronaldo e poi con Mario Mandzukic. Sarri cambierà qualcosa nella ripresa.



Nella nostra gallery top e flop a fine primo tempo