1









Il calcio portoghese è una fucina di talenti. Come Joao Felix, passato in estate dal Benfica all’Atletico Madrid per 126 milioni di euro. La nuova stella che sta emergendo si chiama Fabio Silva del Porto, ed è entrato nel mirino della Juventus. Il giocatore ha una clausola di 125 milioni di euro che spaventa molti club, per questo sarà difficile arrivare al classe 2002 che ha anche altri estimatori. Come riporta Calciomercato.com, anche il Tottenham segue dal lontano la crescita del portoghese, profilo interessante per rimpiazzare la possibile partenza di Harry Kane.