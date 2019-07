di Lorenzo Bettoni

Buffon 6.5 – Due ottime parate che però non bastano a tenere la porta inviolata. (1' s.t. Szczesny 5 – Non può niente sul gol di Lucas, sorpreso dalla conclusione di Kane)



De Sciglio 6 - Assist per CR7 ma sul suo cambio gioco sbagliato il Tottenham pareggia. Finisce con la lingua penzoloni ma è normale che sia così.



Rugani 5.5 – Balla un po' troppo. Sarri vuole vedere altro (1' s.t. Demiral 5.5 – Non sempre lucido ma dalle sue parti si aggira sempre Kane che a tratti è immarcabile)



Bonucci 5.5 – Cresce col passare dei minuti ma sul gol del vantaggio del Tottenham ha qualche responsabilità (17' De Ligt 6 – Una buona chiusura su Lucas)



Cancelo 6.5 – Prova positiva nelle due fasi. Higuain spreca il suo assist che poteva portare al 3-2 per i bianconeri



Pjanic 6.5 – Non tocca 150 palloni come vorrebbe Sarri ma la prima uscita è incoraggiante (30' s.t. Muratore sv) Matuidi 5.5 – Perde troppi palloni ma nella ripresa cresce. (30' s.t. Kastanos sv)



Emre Can 5.5 – Ancora appesantito dalla preparazione, come Matuidi perde tanti palloni (1' s.t. Rabiot 5 – Aiuta la Juve a stare più alta. Finisce vertice basso e perde il pallone decisivo della partita)



Bernardeschi 6.5 – Scambia bene con Higuain per il gol del pari. Molto vivace nella ripresa dopo un primo tempo incolore.



Ronaldo 7 – Si arrabbia con i compagni di squadra per il gol subito nel primo tempo. Da vero leder dà il via all’azione del pari e segna il gol del momentaneo vantaggio. (17' s.t. Matheus Pereira 6 – Sostituire Ronaldo non è la cosa più facile del mondo, ci prova come può.)



Mandzukic 5.5 – Ha solo un’occasione ma il colpo di testa è troppo debole. Esce a fine primo tempo (1' s.t. Higuain 6.5 – Segna alla prima vera palla gol che tocca. Si mangia però il gol del 3-2, finisce con la fascia di capitano. Lui vuole restare. Dalle parole ai fatti.)



All. Sarri 5.5 – Il sarrismo si vede solo a tratti. La Juve del primo tempo sembra quella di Allegri (gli uomini erano quelli). Nella ripresa c’è più pressing alto, i bianconeri fanno vedere qualcosa di suo ma subiscono troppo dietro. Ancora non è la sua Juve, ma nessuno se lo aspettava.