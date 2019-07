JUVE-TOTTENHAM 2-3

Marcatori: 30' p.t. Lamela (T), 11' s.t. Higuain (J), 15' s.t. Ronaldo (J), 20' s.t. Lucas (T), 45'+4' s.t. Kane (T)



Juventus (4-3-3): Buffon (1' s.t. Szczesny); De Sciglio, Rugani (1' s.t. Demiral), Bonucci (17' De Ligt), Cancelo; Pjanic (30' s.t. Muratore), Matuidi (30' s.t. Kastanos), Emre Can (1' s.t. Rabiot); Bernardeschi, Ronaldo (17' s.t. Matheus Pereira), Mandzukic (1' s.t. Higuain). All. Sarri



Tottenham (4-3-3): Gazzaniga; Walker-Peters (26' s.t. Marsh), Alderweireld (1' s.t. Foyth), Tanganga (1' s.t. Verthongen), Georgiou (27' s.t. White), Winks (18' s.t. Roles), Skipp, Lamela (18' s.t. Ndombele), Alli (1' s.t. Sissoko), Son (1' s.t. Lucas), Parrott (1' s.t. Kane). All. Pochettino.



Arbitro: A'Qashah (Singapore)



Ammoniti: 44' p.t. Parrott (T)