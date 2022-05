Sarà Juve-Torino, ma stavolta non un derby. Nelle prossime ore è previsto un incontro di mercato tra le due società, nelle figure di Cherubini e Vagnati, per discutere soprattutto di due giocatori: Marko Pjaca e Rolando Mandragora, entrambi di proprietà bianconera e in prestito con diritto di riscatto al 17 giugno. Il Torino vuole però anticipare i tempi, soprattutto per quanto riguarda il centrocampista, ritenuto un elemento chiave dalla società e dall'allenatore Juric: il nodo in questo caso è il mancato obbligo di riscatto da 9,5 milioni, non maturato perché Mandragora non ha raggiunto le 20 presenze da titolare in stagione. Purtroppo per il Torino, però, la cifra per il diritto è addirittura superiore: 14 milioni tondi, motivo per cui Vagnati cercherà di ottenere uno sconto da Cherubini.



E PJACA? - La posizione della Juve è naturalmente quella di non scendere troppo con il prezzo, anche perché sul giocatore restano vigili altre squadre italiane come Roma, Lazio e Fiorentina, pronte a osservare una trattativa che, come riferisce Tuttosport, non sarà breve né semplice. Ballano infatti anche la formula e tempistiche di pagamento dell'eventuale acquisto di Mandragora, che ha un contratto con la Juventus fino al 2025. È in questo contesto che si inserisce la questione Pjaca: il Torino non intende riscattarlo e la Juventus dovrà piazzare il croato, presumibilmente dopo il prolungamento di un anno del contratto in scadenza nel 2023. LA CHIAVE - Ma se fosse proprio Pjaca la carta per sbloccare la trattativa Mandragora? Il croato potrebbe essere girato ancora un anno in prestito al Torino, che libererebbe così la Juventus del suo ingaggio e potrebbe ottenere uno sconto per il centrocampista. I granata non sono rimasti impressionati da Pjaca, limitato anche quest'anno da problemi fisici, ma secondo Tuttosport Juric lo stima e dovrà comunque colmare il vuoto sulla trequarti lasciato da Brekalo e forse da Praet, il cui rinnovo del prestito dal Leicester non è affatto scontato.