Una gara che andava vinta, per accorciare le distanze. Massimilianovoleva mantenere il suo score positivo nei, vincendo il suo 13esimo da quando siede sulla panchina della Juventus. Una gara non semplice, considerate le assenze di due pezzi pregiati come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ma una gara che la Vecchia Signora ha saputo interpretare bene. I gol di Federicoed Areksono la ciliegina sulla torta per rendere Torino bianconera ancora una volta. In gallery le pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani.