Una vittoria nel derby per la Juventus ma una bocciatura per Fabio Miretti. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italianiIn posizione più avanzata rispetto alle mezzali, dovrebbe diventare il collante verso Kean ma resta imprigionato negli abissi della partita. Tameze ne vanifica ogni illusione. Il cambio a metà percorso è la conseguenza naturale di un pomeriggio inefficiente.Generoso, non si può dire che non si dia da fare. Il problema è che sembra non sapere dove andare e quando tocca il pallone spesso arriva l’errore tecnico. Fuori partita, non sfrutta a dovere una grande occasione che potrebbe anche non ricapitare a breve termine.Andiamo oltre questa prestazione fantasma. Miretti sta diventando un caso. Mezz'ala, trequartista, seconda punta, potenziale regista. Una girandola che lo sta stressando psicologicamente e tatticamente. Ha girato a vuoto per 45'. Urge decisione.