Resta a terra Dejan Kulusevski nei primi minuti del secondo tempo del derby Juventus-Torino. Il giocatore svedese è caduto male sulla spalla destra dopo esser scivolato controllando un pallone sulla trequarti. Attimi di preoccupazione per il bianconero, che è rimasto a terra tenendosi la spalla e lamentandosi a gran voce. Fortunatamente, è stata solo una botta momentanea per Kulusevski, che viene subito sostituito da Aaron Ramsey, ma non per infortunio. Il numero 44 della Juve può continuare il suo percorso di crescita potendo sempre contare sulla propria integrità fisica.