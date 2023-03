Al termine dio, Gleisonha festeggiato la vittoria (con tanto di gol) con un post pubblicato su Instagram. "Una partita importante, per me un po' speciale. Felice di aver aiutato la squadra con il goal. Grazie per il vostro supporto" ha scritto il brasiliano. Tra i numerosi like al post del difensore brasiliano è spuntato anche quello di Armando Izzo, ex capitano del Toro, che poi è stato prontamente rimosso, come riferisce Calciomercato.com.