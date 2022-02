3







di BN

Tra Juve e Toro è sempre difficile delineare operazioni di mercato, almeno di primo piano. Ma non è di certo impossibile. E se dopo il clamoroso trasferimento di capitan Angelo Ogbonna dai granata ai bianconeri nell'estate del 2013 sono stati sostanzialmente tutti in direzione Toro gli ultimi trasferimenti, è altrettanto vero che ora dalla Continassa si sono accesi i radar verso almeno due dei talenti lanciati definitivamente da Ivan Juric. Da Ogbonna in poi si sono registrate le operazioni Immobile, Quagliarella, Rincon, Mandragora, Pjaca. Altre ce ne saranno. Ma il vento è cambiato e a distanza di quasi dieci anni dall'ultima pescata in casa Toro, la Juve fa sul serio per Gleison Bremer e Wilfried Singo. Nonostante il clamoroso sorpasso sul fronte Federico Gatti all'ultima curva del mercato invernale possa raffreddare ulteriormente un asse comunque delicato da battere. Però la Juve c'è e ci prova.



Scopri tutto sulle idee Bremer e Singo della Juve in gallery