Primo gol in Serie A ieri per Federico Gatti, che doveva lasciarsi alle spalle il disastroso autogol contro il Sassuolo. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:Non sarà mai Bonucci o Barzagli ma per temperamento e ferocia incarna lo spirito della nuova Juve. Grida in differita (causa Var) la gioia del suo primo gol in Serie A sotto alla Curva Sud. Al primo derby, lui che è nato a Rivoli da famiglia torinista. Un sabato niente male.Avrebbe potuto giocare il derby con l’altra maglia, invece è l’uomo copertina in bianconero, capace di girare la partita in una delle tante escursioni in fase offensiva: il Var lo fa rosolare un po’, poi il chierese si lascia andare in una corsa liberatoria di 60 metri verso la curva più calda, per la sua prima rete in Serie A. Un bel modo per cancellare l’autogol di Reggio Emilia e per confermare l’idillio con la tifoseria bianconera. Quasi quasi piazza la doppietta, sempre con il capoccione: Milinkovic-Savic avrà avuto gli incubi stanotte.Le prime battute del match soffrono ancora dell'autogol con il Sassuolo. La timidezza viene via con un paio di belle chiusure. Poi la solita presenza in area su angolo: è il suo gol che fa saltare la difesa del Toro. Primo in Serie A.