Un estratto dell'analisi di Marco Giampaolo, allenatore del Torino, a Sky Sport dopo il derby perso 2-1 in rimonta con la Juve all'Allianz Stadium: "Abbiamo perso una partita per alcuni dettagli, complessivamente abbiamo giocato come dovevamo. Abbiamo sbagliato nella risalita della linea, avevamo fatto tutto molto bene fin lì ma siamo stati disuniti. La discussione con Zaza? Non voleva uscire, mi sono arrabbiato ma finita lì. E non abbiamo gestito bene il recupero palla, invece puntualmente la regalavamo alla Juve: tante fasi di non possesso che ci hanno tolto energie. Ma Mica possiamo cambiare tutti gli attaccanti e le mezzali! Abbiamo dati ottimi, l'unico negativo è la percentuale troppo alta di gol subiti rispetto ai tiri che effettivamente subiamo."