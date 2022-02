Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"Tre delle ultime sette reti del Torino in Serie A TIM sono state realizzate da Josip Brekalo; il croato ha segnato complessivamente sei gol nel torneo in corso ed è a -1 dal suo miglior score realizzativo in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei (sette centri nel 2020/2021 con il Wolfsburg)".