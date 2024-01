Laaccantonata la seconda vittoria consecutiva contro la(dopo quella in Coppa Italia anche quella in campionato) ora deve tornare a concentrarsi verso la gara di giovedì sera allo Stadium contro il Frosinone. I tifosi però si pongono una domanda verso la gara contro la squadra allenata da Di Francesco: ci sarà Federico? Stando a quanto scrive oggi Tuttosport le condizioni dell'ex Fiorentina non preoccupano ed alla Continassa c'è ottimismo per il suo rientro in Coppa Italia.