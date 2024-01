La Juventus tornerà in campo giovedì sera allo Stadium in Coppa Italia contro il Frosinone di Di Francesco. I tifosi si interrogano se tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri Andreache ha dovuto saltare la trasferta di Salerno alle prese con la febbre. Stando a quanto scrive Tuttosport, migliorano le condizioni dell'ex Bologna che ha come obiettivo il ritorno in campo contro il Frosinone.