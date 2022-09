Un mercato delicato e complicato come pochi si è concluso da una decina di giorni. Tra una sessione e l'altra può quindi tornare d'attualità un altro tema fondamentale in casa Juve: quello dei rinnovi di contratto. Il processo di ridimensionamento costi, infatti, passa anche da accordi interni e non soltanto dal calciomercato. Basti pensare a cosa successo nella scorsa stagione, via contratti pesanti anche a parametro zero, rinnovi concordati solo con chi ha accettato di spalmare il precedente ingaggio. In estate la Juve si è occupata di blindare i suoi giovani talenti di maggior prospettiva, tutti in stand-by i contratti in scadenza al 30 giugno 2023, si comincia a guardare anche a chi è al centro del progetto con contratto un po' più lungo per muoversi d'anticipo.Scopri in gallery il punto sui rinnovi di casa Juve