"La Juventus è partita nella tarda mattinata da San Pietroburgo, dopo la vittoria di ieri con lo Zenit. Il volo è atterrato a Caselle dopo le 16, e per il gruppo, che si è subito spostato alla Continassa, seduta di scarico, come sempre in un post gara.Domani si comincia a fare sul serio con vista Inter (che i bianconeri affronteranno domenica alle 20.45 a San Siro). Appuntamento per tutti al mattino."La Juve ha vinto 1-0 ieri sera in Russia, ed è prima a punteggio pieno al giro del boa del girone di Champions League