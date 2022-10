Come racconta Gazzetta, c'è un campionato che si chiuderà tra meno di un mese, ovvero il 13 novembre, quando inizierà la lunga sosta per il Mondiale, e un altro che partirà a gennaio. La stagione quest’anno è divisa a metà, quella della Juventus è partita male, sia in Serie A sia in Champions League, e prima della fine del 2022 si avranno già indicazioni sul futuro. Si saprà se i bianconeri saluteranno in anticipo l’Europa più importante e anche quante chance avranno di qualificarsi per quella del 2023-24. Da questo dipenderà anche il futuro, perché le strategie di mercato cambieranno inevitabilmente a seconda del piazzamento.