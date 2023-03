Arrivare fino in fondo. Treper tre obiettivi. I bianconeri arrivano lanciati alla pausa per le nazionali grazie al successo nel derby d'Italia con l'Inter: c'è aprile dietro l'angolo, e vuol dire avere 9 partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Per Gazzetta,però potrebbe addirittura avere una rosa più ampia di quella progettata in estate. Merito dei rientri degli infortunati, a partire da quello di Arkadiusz, e dell’affidabilità garantita dai tanti giovani lanciati negli ultimi mesi.- Per il quotidiano, di fatto in un colpo solo l’allenatore bianconero recupererà più soluzioni offensive. "E magari, anche se aprile non è un mese da rivoluzioni o esperimenti, in certe occasioni potranno tornare di moda anche telai alternativi al 3-5-1-1/3-5-2 degli ultimi tempi". Qualo? Più che il 4-3-3 pensato in estate, l’evoluzione potrebbe essere il 3-4-3. L'obiettivo finale sarà mettere in condizione Vlahovic di dare il massimo: si è sbloccato a Friburgo dopo una lunga astinenza, ma il rientro di Milik darà ai bianconeri un'alternativa importantissima.