Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Secondo quanto riportato dalla Spagna, il fuoriclasse portoghese potrebbe lasciare la Juventus per andare al Paris Saint Germain. Tuttosport rilancia l'indiscrezione e aggiunge: "Lo scenario non è necessariamente inverosimile", sebbene oggi non esista alcun riscontro concreto che si possa realizzare ed è oggettivamente avventuroso spingersi in previsioni così lontane nel tempo.



COSA FA CR7? - Dunque, cosa vuol dire? Che dipenderà anche da come si concluderà questa stagione, sia per motivi sportivi, sia per motivi finanziari. Se la Juve dovesse vincere in Europa, magari per Cristiano il ciclo bianconero sembrerà terminato. O magari anche i conti della Juve costringeranno la dirigenza torinese a fare determinati calcoli ed eventualmente a escludere Cristiano dal nuovo ciclo intrapreso con Andrea Pirlo. In ogni caso, per ora restano le parole e le volontà raccolte in queste settimane: Ronaldo ha sempre detto di voler rispettare i suoi quattro anni di contratto con la Juventus. Poi è felice. Eccome. Di Pirlo e di come la Juve sia intervenuta per 'aggiustare' questa squadra. Con Agnelli il rapporto è diretto: ne parleranno certamente.