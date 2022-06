Luis Suarez alla Juventus? Tante voci social su un ritorno di fiamma per il Pistolero da parte della Juventus. Ma - stando a quanto risulta a IlBianconero.com - in questo momento sarebbe molto complicato un suo ritorno, sia per motivi legati all'ingaggio del giocatore, sia perché la Juve sta cercando profili diversi.



Suarez intriga e intrigherà sempre, soprattutto se dovesse arrivare a parametro zero (si è svincolato dall'Atletico Madrid), ma il suo futuro non sembra in Europa. Ci sta provando il River Plate, che cerca un numero nove a cui affidare il post Alvarez, nel frattempo diventato un giocatore del Manchester City.