La Juve e Icardi, una lunga storia di ammiccamenti e rincorse che può trovare spazio anche nel prossimo mercato. Stando a quanto racconta Calciomercato.com, però, dall'altra parte potrebbe esserci Dybala, sempre nei pensieri di Leonardo e del Paris Saint Germain: "E chissà che in caso di mancate svolte nella trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala non possa essere proprio questa la chiave giusta per mettere tutti d'accordo - si legge sul noto portale specializzato - . Solo un'idea per ora. Magari pazza. Che però resiste anno dopo anno". Al momento, il rinnovo della Joya è in profonda fase di stallo.