L'arbitraggio controverso della partita allo Stadium traè stato oggetto di accese discussioni, ma è interessante notare come la narrativa mediatica abbia concentrato l'attenzione su un particolare errore a scapito del Bologna, trascurando un possibile errore a vantaggio della. Mentre il fallo commesso dasu, che avrebbe potuto portare a un rigore a favore della, è scomparso in gran parte dalle cronache e dalle analisi successive alla partita, l'errore che ha penalizzato il Bologna a metà del secondo tempo ha dominato la scena.L'analisi critica si sofferma sulla natura selettiva del dibattito post-partita. La mancata concessione del rigore al Bologna è diventata il punto focale, relegando in secondo piano il possibile fallo su Chiesa che avrebbe potuto portare a un rigore per la Juventus. Ecco: l'edizione di oggi di Tuttosport ha contribuito a questa focalizzazione, partendo proprio dal ritornello popolare de "la Juve ha rubato". Questo ritornello, pur non riflettendo necessariamente la realtà dei fatti, attrae l'attenzione e genera dibattiti, sia nelle conversazioni reali che online.Nonostante la Juventus di solito eviti le polemiche legate agli arbitraggi, ciò non ha impedito all'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, di esprimere apertamente la sua indignazione nei confronti dell'arbitraggio. È interessante notare come nessun tesserato della Juventus abbia sollevato la questione dell'errore potenziale su Chiesa durante le interviste post-partita, nonostante i giocatori in campo abbiano protestato. Questo ha contribuito alla percezione di un trattamento parziale nei confronti della Juventus da parte dei media e ha lasciato i tifosi della squadra arrabbiati e inascoltati.La narrazione nel calcio moderno riveste un ruolo cruciale nell'opinione pubblica e influenza sia i protagonisti sul campo che gli spettatori. La reputazione e il supporto dei tifosi sono aspetti fondamentali per qualsiasi club, e ignorare queste dinamiche sarebbe un errore. In tal senso, potrebbe essere opportuno per la Juventus, sebbene non sia solita intervenire in modo polemico, considerare l'idea di rispondere alle accuse di favoritismo sottolineando l'importanza di una discussione equilibrata e puntando l'attenzione anche sull'errore potenziale a suo favore.