Come racconta Gazzetta, in ogni caso le armi per cercare di colpirenon mancano, a cominciare dalla difesa che con 7 reti subite è la migliore del campionato.riproporrà la linea tre che abbiamo visto contro il Psg, con Danilo (squalificato in Champions) a destra e Bremer, l’unico recuperato tra gli infortunati pronto per giocare dall’inizio al centro al posto di Bonucci, che dovrebbe partire in panchina nonostante la buona prova di Coppa. Difesa a tre in impostazione ma che diventa a cinque senza palla, con i due esterni Cuadrado e Kostic attenti a ripiegare per arginare la spinta interista.