L'entusiasmo tra i tifosi dellaè in costante crescita. Dopo il sold out registrato nella partita contro la Lazio, che ha segnato anche il ritorno del tifo organizzato nella Curva Sud a sostegno della squadra, sembra che ci si stia dirigendo verso una serie di partite casalinghe altamente partecipate. I numeri del primo giorno di vendita libera per ilsono notevoli, con oltre 10.000 biglietti già venduti. Nel prossimo turno infrasettimanale di martedì, in occasione della sfida casalinga contro il Lecce, sono già garantite più di 35.000 presenze, e c'è persino la possibilità che si raggiunga il tutto esaurito.Da notare le nuove opzioni di distribuzione dei biglietti introdotte quest'anno, tra cui i mini abbonamenti validi per tre partite, che hanno già venduto oltre 4.000 tessere con una crescente richiesta, suscitando soddisfazione da parte del club.In generale, in una stagione senza competizioni europee, la Juventus sta riscuotendo il caloroso affetto dei propri tifosi in campionato.Il club sta riconquistando il cuore dei propri sostenitori in ogni settore dell'Allianz Stadium, mentre continua a perseguire nuovi successi.