Come racconta Tuttosport, più di un mese e mezzo è passato da quando laaveva aperto le porte dello Stadium: 47 giorni dalla goleada di campionato alla Lazio con la quale i bianconeri avevano terminato il torneo di “apertura” prima della lunga sosta per l’anomalo Mondiale in Qatar. In mezzo la squadra di Massimiliano Allegri ha continuato a vincere senza subire reti, riuscendoci a Londra in casa dell’Arsenal e poi all’Allianz, ma a porte chiuse, con il Rijeka. E i successi sono il modo migliore, per quanto non l’unico, per riaccendere la fiammella della passione del pubblico.