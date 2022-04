Dopo il match con il Bologna, è stato lo stesso Allegri a parlare di problemi difensivi. Ecco le sue parole in conferenza: "Non sono preoccupato, sappiamo che dobbiamo fare un passettino alla volta. A inizio stagione una partita così l’avremmo persa. In questo momento della stagione mancano anche le forze, bisogna concedere poco e sfruttare meglio le occasioni. Nelle ultime 5 partite abbiamo preso 4 volte gol, solo con la Salernitana non abbiamo subito niente. Più che come si preparano le partite contano le motivazioni: è il secondo anno che non si gioca per vincere lo scudetto, ma il 4° posto deve essere considerato un obiettivo importante".