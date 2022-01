1









Tre volti nuovi, più il ritorno di Danilo: la Juventus torna a popolarsi di giovani per la sfida di Coppa Italia. Allegri ha infatti convocato Miretti, Soulé e Aké - oltre ormai alla certezza De Winter -, ma da segnalare soprattutto il ritorno del terzino brasiliano, che non dovrebbe però prendere parte al match. Almeno dal primo minuto.



Confermate le assenze di Ramsey e Bonucci, fuori anche De Ligt e Kean per squalifica. Bernardeschi out per un fastidio muscolare.



Ecco i convocati



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin



DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter



CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Miretti



ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kaio Jorge, Aké, Soulé