La Juventus è presente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi per tre motivi diversi. Sulla Gazzetta dello Sport, che apre con un "Ciaone Inter" dato la vittoria sul Parma che aumenta le quotazioni scudetto della squadra di Conte, c'è il box "Bentancur positivo al Covid, Pirlo si gioca tutto in 4 giorni". Il Corriere dello Sport titola "La corsa di Paulo per sfidare il Porto": ce la farà Dybala finalmente a recuperare definitivamente dai problemi al ginocchio sinistro? Anche l'apertura di Tuttosport riguarda guarigioni da infortuni, ma più in generale: "Juve, tornano!" con le foto di Cuadrado, Arthur e De Ligt.