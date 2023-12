Federicoè la chiave per la Juventus per superare l'Inter e recuperare terreno in classifica. La squadra conta sui gol del talentuoso attaccante, che è rimasto a secco per 76 giorni. LChiesa è stato limitato da alcuni acciacchi fisici, ma ha mostrato segnali positivi durante le sue prestazioni con la Nazionale italiana, segnando una doppietta contro la Macedonia del Nord e offrendo una super prestazione contro l'Ucraina.Allegri conta su Chiesa e Dusancomedell'attacco, chiedendo loro di fornire il valore aggiunto necessario per il successo. Vlahovic, dopo aver sbloccato la situazione segnando contro l'Inter, è desideroso di ritornare protagonista,Nel match contro il Napoli, Allegri opta per un ritorno alle certezze, conpronti a tornare titolari. Danilo completerà il terzetto difensivo insieme a Gatti e Bremer, mentre Locatelli, se libero da fastidi fisici, guiderà il centrocampo con McKennie e Rabiot. In caso di necessità, Nicolussi Caviglia potrebbe essere nuovamente una scelta valida. Sulle fasce, Cambiaso occuperà il lato destro, mentre Kostic sarà schierato sulla corsia opposta.