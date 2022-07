Debutteranno tutti, e in fondo ci spera anche Carlo Pinsoglio, finora l'unico arruolabile non ancora sceso in campo. Ci sarà tempo, spazio, modo per tutti. Ci sarà la prima, soprattutto, per: la pubalgia è alle spalle, il centravanti è pronto a inaugurare la nuova stagione e a farlo contro un nove di livello assoluto come Robert. Il polacco da una parte, il serbo dall'altra. Scontro generazionale, che Dusan spera di portare a casa.Con Vlahovic in campo tornerà a vedersi il 4-3-3: si proverà a capire anche l'affinità tra Dudù - come lo chiama Pogba - e Angel Di Maria, già apparso in forma campionato. Potrebbe riposare invece Pogba, reduce da un colpo al ginocchio che indica precauzione. Nessun problema: c'è, di riposo con il Chivas ma pronto per la sfida di Dallas, Texas. Casa sua, Little Elm, dista praticamente una cinquantina di chilometri e nell'FC Dallas Wes è persino cresciuto. Sarà una bella emozione agire nel ruolo che è stato dinella scorsa partita. Per il resto, occhio alle prime indicazioni in difesa:è pronto a rientrare,al suo fianco dal 1'? Ancora presto per dirlo.