Ci siammo ora ne restano due: Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. A parte loro tutti gli altri calciatori che erano andati all'estero sono ormai rientrati alla base. Ultimi a farlo, proprio questo pomeriggio, sono stati i brasiliani Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro, arrivati tutti insieme grazie a un volo privato. Adesso anche per loro possono incominciare i quattordici giorni di isolamento domiciliare obbligatorio, che nel frattempo era già iniziato per Cristiano Ronaldo (lunedì), Wojciech Szczesny e Matthijs de Ligt (martedì), Sami Khedira e Blaise Matuidi (mercoledì).



Insomma, dopo lo stop dei campionati e degli allenamenti. sono quasi tutti tornati a Torino. Mancano solo il centrocampista francese e l'attaccante argentino. Su quest'ultimo è vivo un vero e proprio tormentone che lo vedrebbe lontano dai colori bianconeri e verso il ritorno in patria.