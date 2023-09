La vittoria contro il Lecce ha ridato il sorriso alladopo la sconfitta con il. Tuttavia, ora la squadra è chiamata a mantenere la continuità nei risultati per rimanere in corsa per la vetta della classifica. Il prossimo ostacolo è rappresentato dalla difficile trasferta sul campo dell'Atalanta, prevista per domenica 1 ottobre alle 18.è reduce daconsecutive e si trova a un solo punto di distanza dalla Juventus, rendendo la sfida estremamente impegnativa per la squadra di Massimiliano Allegri. E significativa.Allegri, dopo la partita contro il Lecce, si è subito dedicato alla preparazione di questa sfida cruciale. Ci sono buone notizie per quanto riguarda, che è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è pronto a tornare. Uno tralascerà il posto a, con quest'ultimo galvanizzato dalla rete segnata nell'ultima partita. Nel centrocampo, ci sono alcuni dubbi riguardo alla formazione, conche sembrano indiscutibili, mentreè in competizione con Miretti per un posto. Sulle fasce,stanno cercando di guadagnare un posto da titolare, con McKennie e Cambiaso che potrebbero essere sostituiti. Per quanto riguarda la difesa,è ancora fuori per infortunio e non si prevede il suo ritorno prima di fine ottobre o inizio novembre. Si prevede che Gatti possa tornare titolare al suo posto, lasciando il posto a Rugani.