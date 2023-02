Si riparte. Anche da. Dopo la battuta d'arresto con il Monza, prima di rituffarsi nel campionato la Juve ha l'opportunità di proseguire sui binari della Coppa Italia. Da vivere, data la situazione in classifica, con un focus diverso, come fosse una delle ultime opportunità. A trascinare i bianconeri ci penserà il ritrovato numero nove, l'attaccante che un anno fa rappresentava l'investimento sul futuro e che oggi invece potrebbe essere agli ultimi sgoccioli di una storia mai concretamente sbocciata.Sì, è presto per parlare di mercato e di futuro. Ma la spada di Damocle della penalizzazione e di un domani incerto spinge almeno a vagliare diversi scenari. Su tutti, la possibilità che la Juve possa opporre ai problemi di bilancio una super cessione in estate. Con le coppe europee sempre più lontane, i bianconeri dovranno necessariamente muoversi in tal senso. E l'indiziato, il maggiore almeno, sembra possa essere ancora Vlahovic, alle prese fino a poche settimane fa con il riacutizzarsi della pubalgia. Sette gol in questa stagione hanno dato un sostanzioso aiuto, ma allo stesso tempo è emersa tutta la fragilità sua e del suo apporto alla Juventus. Cosa serve, adesso? Zittire tutte le voci, magari con un gol, sarebbe manna dal cielo. Al domani c'è sempre tempo per pensarci, il campo però chiama con più insistenza. Bentornato, Vlahovic. Con qualche dubbio alla finestra.