Torna quest'anno la tradizionale kermesse di Villar Perosa, un tuffo nella storia della. A riassumere il programma della giornata è il Corriere dello Sport: "Dopo due anni tornerà la tradizionale sfida in famiglia di Villar Perosa tra Juve A e Juve B. In programma giovedì 4 agosto alle 17, da domani comincerà la vendita (57,50 euro per la tribuna bordo campo, 34,50 euro per le gradinate A e B). Durante la giornata sarà possibile visitare la mostra dedicata a Gianni Agnelli".