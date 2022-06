A 11 anni dalla prima volta di Andrea Agnelli e dopo due stagioni di vuoto a causa del Covid, l'appuntamento di Villar Perosa sta per tornare.Questa la data in cui la Juve ritroverà il luogo del cuore e dell'anima, fatto di radici e tradizione, con la partitella in famiglia che come sempre finiva con l'invasione pacifica dei tifosi bianconeri, a caccia di maglie e foto. Dal 1959 in poi (nel 1931 la prima volta) c'è sempre stata, fino a Sarri, mentre con Pirlo e l'ultimo Allegri, l'appuntamento è saltato per cause di forza maggiore. Un po' di normalità, insomma, per lanciare al meglio la stagione.Dopo la tournée americana, Villar Perosa. Mentre negli Usa, nella seconda parte di luglio, la Juve dovrebbe giocare a Los Angeles contro il, poi con ilprobabilmente a Dallas. Le prime vere prove di una Juve che inizierà il raduno il 4 luglio, con un ritorno scaglionato dei nazionali europei. Infine, sottolinea Tuttosport, appuntamento a Tel Aviv, in Israele, prima del via alla Serie A per un'amichevole contro le contro ilil 30 luglio a Oslo. Poi il 13-14 agosto via al campionato.