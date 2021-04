Matteo Brunori si è messo in grande evidenza con la maglia dell’Entella nell’attuale campionato di serie B. Un attaccante che sa lavorare per la squadra, oltre a fare gol. Caratteristiche che hanno suscitato l’interesse di due club cadetti: Venezia e Reggina (sarebbe un ritorno) hanno preso informazioni in vista della prossima stagione. Brunori farà ritorno alla Juventus, detentrice del cartellino, per poi iniziare una nuova esperienza professionale. Le richieste non mancano...