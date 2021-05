A Radio Bianconera, l'ex agente di David Trezeguet ha parlato della possibilità che l'ex bomber francese possa iniziare una nuova tappa della sua vita ancora alla Juventus: "Ha dato tanto per la Juventus girando praticamente tutto il mondo. Credo che in società potrebbe fare comodo. Potrebbe fare un percorso alla Tare che oggi è tra i migliori dirigenti in Italia”. Il Corriere della Sera, qualche settimana fa, ha parlato di alcune possibilità legate ad ex calciatori: Trezeguet studia da direttore sportivo e potrebbe essere un'idea.