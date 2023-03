Può un semplice nome far volare tanto la fantasia al punto da risvegliare sogni mai davvero dimenticati? Sì, se il nome in questione è quello di Carlose viene accostato alla, la squadra che l'Apache ha trascinato da giocatore a suon di incredibili giocate e gol - ben 39 in 66 presenze - fino all'addio dopo la Champions League sfumata nel 2015 in finale contro il Barcellona e il ritorno al, a casa. La notizia - o meglio l'indiscrezione, circolata con insistenza nelle ultime ore - è questa: l'ex attaccante argentino, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera da allenatore, potrebbe tornare a Torino per occupare un ruolo nellodi Massimiliano, il tecnico che ha già avuto modo di conoscere bene proprio ai tempi della sua esperienza in bianconero. Niente di confermato, solo una "voce di corridoio", che però appunto è bastata per far sognare i tifosi bianconeri che lo hanno sempre adorato sia per le qualità tecniche che, soprattutto, per il suo spirito da guerriero.