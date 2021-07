Il suo futuro non è ancora scritto con certezza, anche se naturalmente ogni giorno che passa lo avvicina alla permanenza alla Juventus per il suo ultimo anno di contratto. Ma finché non è detta la parola fine al mercato, tutto può succedere. Specialmente con Jorge Mendes in regia e il Paris Saint-Germain alla finestra.

Nel frattempo però, come evidenziato anche ieri da Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo torna a Torino per raggiungere la squadra alla Continassa per il ritiro estivo a partire da domani.

